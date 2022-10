© Copyright : AFP.

Kiosque360. Un certain nombre d’investissements sont prévus dans le projet de loi de finances 2023 en matière d’infrastructures portuaires sur la période 2023-2025. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Un grand chantier de développement des infrastructures portuaires sera ouvert sur la période 2023-2025, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc. Le quotidien, revenant sur les prévisions du projet de loi de Finances 2023, indique que parmi les projets prévus figure le repositionnement de l’Agence nationale des ports (ANP).

On apprend ainsi que les réflexions et les concertations sont lancées entre les parties concernées pour atteindre cet objectif, avec pour finalité de réussir à séparer les missions de régulation et d’exploitation commerciale afin de doter les ports de commerce de modèles permettant le renforcement de leur autonomie en vue d’une éventuelle ouverture du secteur privé.



«L’Agence décline un programme prévisionnel d’investissement de l’ordre de 1,95 milliard de dirhams sur la période 2023-2025. Dans les détails, 1,03 milliard de dirhams sera mobilisé en 2022 contre 499 millions de dirhams en 2024 et 421 millions de dirhams en 2025». Soulignons que les prévisions de clôture de l’Agence tablent sur un chiffre d’affaires consolidé de 2,43 milliards de dirhams, en hausse de 12 % comparé à l’exercice 2021.

En ce qui concerne l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), une vision stratégique est également en cours. «Cette feuille de route tend à développer un modèle intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur, en l’occurrence le portuaire, l’industrie et la logistique. Une orientation qui permettra de hisser la compétitivité logistique du Maroc en favorisant la multimodalité à travers la structuration des flux des trafics autour de zones logistiques connectées par de grands corridors «pleinement» intégrés», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Il faut savoir que les investissements prévisionnels du groupe TMSA devraient atteindre respectivement au titre de la période 2023-2025 les 2,61 milliards de dirhams, 1,83 milliard de dirhams et 1,59 milliard de dirhams. De même, le chiffre d’affaires prévisionnel du groupe pour cette période devrait s’élever à 7,97 milliards de dirhams en 2023, 8,46 milliards de dirhams en 2024 et 9 milliards de dirhams en 2025, sachant que le chiffre d’affaires prévisionnel de l’Agence au titre de l’exercice 2022 est de 7,36 milliards de dirhams dont 3,92 milliards de dirhams réalisés à fin juin 2022.

Rappelons que les investissements cumulés réalisés à ce jour par TMSA dépassent la barre des 103 milliards de dirhams dont 39 milliards de dirhams d’investissements publics et 64 milliards de dirhams d’investissements privés. Pour ce qui est de Nador West Med, on note que les prévisions d’investissements pour le cap 2023-2025 s’établissent à environ 801 millions de dirhams, dont 361 millions seront mobilisés en 2023 contre 322 millions de dirhams en 2024 et 118 millions de dirhams en 2025. «Pour 2022, les investissements de la société devront atteindre les 2,9 milliards de dirhams dont 871 millions de dirhams ont été réalisés en 2022», conclut Aujourd’hui Le Maroc.