Kiosque360. Le Royaume se mobilise pour se doter d’infrastructures gazières adéquates: gazoducs, ports et unités de stockage et de regazéification... Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le Maroc s’apprête à se doter de gazoducs, de ports et d'unités de stockage et de regazéification, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 19 avril. Le quotidien souligne ainsi que la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, a récemment affirmé que le Maroc aspire à asseoir une infrastructure gazière digne du 21ème siècle.

«Lors d’un échange avec des médias nationaux, tenu récemment, Leïla Benali a affirmé que cette infrastructure gazière qui comprend des gazoducs, des ports et des unités de stockage et de regazéification ne permettra pas uniquement de garantir une énergie compétitive au secteur de l’électricité mais également au secteur industriel qui peine à avoir accès au gaz naturel aujourd’hui», fait observer Aujourd’hui Le Maroc.

La ministre a également insisté sur l’importance de la construction d’unités de regazéification, expliquant que la mise en œuvre effective de la souveraineté énergétique en matière de gaz naturel passe par la transformation du gaz liquéfié (GNL) qui doit se faire sur le territoire national et l’espace maritime marocain, qu’elle soit au niveau d’une centrale flottante ou d’un terminal terrestre.

La ministre a appelé les industriels à procéder à leurs calculs économiques et financiers pour statuer sur la solution la plus immédiate, ajoutant que les ports qui sont relativement prêts pour recevoir le GNL sont ceux de Mohammedia et Nador. Aussi, a-t-elle souligné la nécessité de ne pas se borner à un port et de préparer d’autres sur les 3.500 km de côtes dont celui du Jorf, un centre industriel, de Tanger et de Dakhla qui a vocation à devenir une région industrielle verte.

«On peut préparer quatre ports pas uniquement pour recevoir du gaz naturel mais également pour rendre possible, parallèlement, un développement intégré de la ville et de la région. Le GNL a des normes de sécurité particulières. J’appelle à accorder aux autorités compétentes le temps qu’il faut pour mener des études à ce sujet», a précisé Leïla Benali.

Aujourd’hui Le Maroc indique que le Maroc est appelé aussi à devenir leader en hydrogène compétitif. «Il est important d’avoir l’infrastructure gazière du 21ème siècle qui puisse nous permettre de mixer de l’hydrogène à l’instar des pays qui mixent dans des gazoducs existants 30% d’hydrogène», a indiqué la ministre.