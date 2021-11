© Copyright : DR

La compagnie aérienne low cost Eaysjet va suspendre ses vols entre la France et le Maroc du 25 au 30 novembre 2021. Voici pourquoi.

Dans des correspondances avec des tour-opérateurs, mais également des mails à ses clients, Easysjet a annoncé qu’elle allait suspendre ses vols entre la France et la Maroc du 25 au 30 novembre. Une information confirmée par Le360 auprès d’opérateurs touristiques et de sources aéroportuaires marocains. La compagnie low cost reste toutefois évasive dans l’explication avancée puisqu’elle affirme que cette suspension provisoire est due aux «restrictions anti-Covid imposées par les autorités marocaines».

Selon diverses sources contactées par Le360, Easyjet ne veut pas prendre à sa charge les frais de rapatriement de ceux de ses passagers détectés positifs à leur arrivée, comme le Royaume l’a décidé depuis quelques jours. D’ailleurs, expliquent nos sources, seule la liaison France-Maroc a été suspendue et pendant 5 jours alors que la compagnie opère des vols depuis plusieurs autres pays comme l’Italie ou la Suisse.

«La France est classée dans la liste B et la compagnie appréhende de se retrouver, à l’arrivée, avec des cas positifs, voire des passages avec des pass vaccinaux et des tests PCR falsifiés», commente une de nos sources. Et donc les 5 jours de suspension des vols vont servir à revoir tout le dispositif de contrôle à l'embarquement.

Pour les passagers des pays de la liste B, le Maroc impose dorénavant la présentation d’un pass vaccinal, d’un test PCR datant de moins de 48 heures et soumet les concernés (aux frais du Royaume) à des tests rapides (anti-géniques) à leur arrivée sur le sol marocain.

Lors de ce processus, si un passager est détecté positif, il est alors obligé de reprendre le vol retour avec la même compagnie, sauf pour les résidents qui sont admis dans des hôpitaux au Maroc. Dans certains aéroports du pays, dont celui de Marrakech, et pour faciliter la vie aux voyageurs positifs «refoulés», les autorités ont installé des lits de camp pour permettre aux concernés, le cas échéant, quelques heures de repos.