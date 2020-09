© Copyright : DR

Une réunion de travail se tiendra ce jeudi 10 septembre à partir de 15h00 au siège de Royal Air Maroc à Casablanca, en présence des professionnels du tourisme et de la ministre de tutelle, Nadia Fettah, apprend Le360 de sources concordantes.

Cette réunion intervient quelques jours après l’annonce de l’assouplissement des conditions d’accès au Maroc des prestataires, consultants et techniciens étrangers. Ces derniers peuvent désormais se rendre au Maroc sur la simple présentation d’une réservation d’hôtel et d’un test PCR en cours de validité. Cette décision a été actée vendredi dernier par le ministère des Affaires étrangères, qui a donné une suite favorable à une demande formulée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).



Prendront part à la réunion de ce jeudi 10 septembre, au siège de la compagnie aérienne nationale, la ministre du Tourisme et du transport aérien, le PDG de RAM et le DG de l’ONMT ainsi que les représentants des professionnels du tourisme.

Selon nos informations, cette séance a pour objet d'identifier les besoins en matière de programmation aérienne à court et à moyen terme et d'explorer les pistes à même d’atténuer l'impact de la crise de Covid 19 sur les secteurs du tourisme et du transport aérien.



Lors de cette réunion, il sera également question de traiter des différentes questions liées à la préparation de l'arrivée potentielle de voyageurs internationaux, notamment lors de la prochaine saison d’automne, période au cours de laquelle certaines destinations (Agadir, Marrakech, Ouarzazate) connaissent des records d’affluence.