Un bon coup de pub pour la destination Maroc. La société d’alimentation et de boissons Pepsi a choisi Marrakech pour accueillir le tournage d’un spot publicitaire dédié à la Coupe du monde 2022, mettant en scène trois stars du ballon rond: Messi, Pogba et Ronaldinho. Les détails.

Deux anciens coéquipiers du FC Barcelone et une star de la Juventus vont se retrouver dans une nouvelle publicité de la marque américaine Pepsi, qui sera diffusée lors de la prochaine Coupe du monde, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les premières séquences de ce spot publicitaire viennent d’être filmées au centre de la médina de Marrakech en présence de Ronaldinho et des doublures de Messi et de Pogba.

Le tournage a été confié à la société marocaine Ozz Films pour le compte d’une société espagnole, apprend Le360 d'une source proche de la production.

Plus de 200 techniciens ont été mobilisés pour ce tournage de quatre jours, ajoute notre source, qui souligne l’importance des moyens techniques déployés.

Marrakech est la première étape d'un circuit qui inclut deux autres escales à Paris et à Turin pour la réalisation de ce spot publicitaire. Rien que pour l’étape de Marrakech, le tournage a nécessité un budget de 7 millions de dirhams, indique la même source.

Le choix de la médina de Marrakech pour tourner la pub de Pepsi est motivé par les similitudes qu’elle partage avec la vieille ville de Doha et son célèbre Souk Waqif.

Sur les réseaux sociaux, les avis restent partagés entre ceux qui y voient une atteinte au patrimoine culturel de la ville ocre et ceux qui, au contraire, estiment que la nouvelle publicité de la marque américaine constitue un beau coup de pub pour Marrakech et la destination Maroc.

Ronaldinho lors du tournage de la publicité de Pepsi à Marrakech.

