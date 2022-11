© Copyright : DR

Kiosque360. Sécheresse, guerre russo-ukrainienne, inflation importée… Autant d’événements qui alourdissent le pouvoir d’achat des Marocains. Conscient de ces conséquences, le gouvernement met en œuvre une batterie de mesures. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

«Les temps sont durs pour l’économie mondiale, et c’est peut-être bien parti pour durer», écrit La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. Après les effets de la crise sanitaire, la sécheresse et la guerre russo-ukrainienne, l’inflation importée a lourdement impacté le pouvoir d’achat des Marocains. Si elle est maîtrisée, cette inflation oscille néanmoins aux alentours de 8% et risque de s’envoler lors des prochains mois.

Du côté du gouvernement, «tout est fait pour que cela n’arrive pas», assure La Vie Éco, en référence au risque d’une envolée du taux d’inflation. Selon l’hebdomadaire, l'Exécutif «suit de très près les fluctuations des prix des matières premières et des cours de produits d’énergie, de manière à réagir rapidement». Une stratégie pour éviter au Maroc des taux très élevés d’inflation, dont souffrent plusieurs pays à économie comparable.

Ainsi, La Vie Éco rapporte que le gouvernement a mis en place une batterie de mesures urgentes pour «faire face à cette situation de crise et en alléger l’impact sur les citoyens, en particulier les plus démunis». Pour illustrer son propos, l’hebdomadaire cite les mesures prises récemment par le cabinet d’Aziz Akhannouch pour «remédier à une baisse de régime de la production laitière». Un exemple parmi d’autres qui en dit long sur «l’approvisionnement stable du marché».

En effet, le gouvernement s’est assuré, selon la même source, d’un approvisionnement stable et régulier du marché en produits de première nécessité. De même, l'Exécutif a également renforcé les stocks et les réserves stratégiques de matières premières comme le blé, le sucre, les huiles de table, ainsi que le thé. Idem pour les produits énergétiques, malgré la hausse de la facture et la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe.

Il en résulte une dynamique de soutien au pouvoir d’achat. Celle-ci, selon l’hebdomadaire, se poursuivra l’année prochaine grâce aux mesures prévues par le Projet de loi de Finances, actuellement en discussion au Parlement. «Ce texte est résolument social», aux yeux de La Vie Éco. Son objectif est «de booster la consommation interne et réussir la relance économique du pays».