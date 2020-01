© Copyright : DR

La nomination de Lamia Tazi en tant que PDG de Sothema a été actée lors de la dernière réunion du Conseil d’administration, annonce le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

La nomination de Lamia Tazi intervient suite à la démission de son père, Omar Tazi. Les membres du conseil, poursuit la même source, ont décidé la création d’un comité stratégique qui sera présidé par Omar Tazi et dont la mission est la définition et le suivi des orientations stratégiques de Sothema et de ses filiales ainsi que le suivi de l’exécution des projets stratégiques.



Docteur en pharmacie de l’université de Liège, Lamia Tazi a rejoint Sothema en 1998, d’abord en tant que pharmacienne, puis en tant que directeur général et pharmacien responsable. Elle occupe également le poste de vice-président de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP). Elle est aussi membre du bureau exécutif de l’Association marocaine des exportateurs (Asmex).