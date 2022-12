© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoLa commune de Harhoura, belle station balnéaire située à 15 km au sud de Rabat, vient de se doter d’un des plus luxueux hôtels du monde. Il s’agit du premier Hilton Conrad d’Afrique, situé au Maroc. Un établissement construit par la holding émiratie Arzana pour un investissement de 300 millions de dollars.

Cette holding, détenue par la famille Al-Nahyan, a construit ce joyau sur une colline surplombant le front de mer, offrant à cet hôtel de 120 chambres une vue panoramique sur l’océan Atlantique.

La cérémonie d’inauguration a été présidée, ce lundi 12 décembre 2022, par la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, en présence de l’ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, et du président de la commune de Harhoura, Mohammed Lakhrif, un élu de l'Istiqlal.

Les travaux de cet établissement hôtelier ont démarré vers fin de 2021. Il compte 4 restaurants, dont le célèbre restaurant de gastronomie japonaise, le 99 Sushis, un spa, un kids club, un espace évènementiel constitué d’une grande salle des fêtes et banquets et 4 salles de conférences, selon la direction de l’hôtel confiée à l’Allemand, Marc Schumacher. L’espace de l’hôtel comprend également une zone de splendides villas, ainsi qu’un aquaparc, un espace récréatif offrant aux habitants de la région un lieu de loisirs.

L’investissement de la holding, détenue par Sheikh Tahnoun Bin Zayed al-Nahyan, assurera 350 emplois directs en phase de gestion. Sheikh Tahnoun Bin Zayed al-Nahyan est le fils du fondateur des Emirats arabes unis, Cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyan et est actuellement conseiller à la sécurité nationale des Emirats arabes unis. Hilton (NYSE : HLT) a annoncé aujourd'hui l'ouverture très attendue du Conrad Rabat Arzana, marquant la première entrée de la marque Conrad Hotels & Resorts au Maroc.

Avec son architecture moderne et son design avant-gardiste, cet hôtel luxueux de 120 chambres offrira aux clients un style d'hospitalité moderne, une élégance intemporelle, des expériences culinaires uniques et un service personnalisé, pour un séjour mémorable.

Dans un communiqué, Conrad Hotels & Resorts rappelle que la holding est présente «sur cinq continents avec un portefeuille de plus 40 propriétés», et ajoute que «en plus de ses offres hôtelières primées, Conrad propose également un portefeuille résidentiel en expansion, combinant un design sophistiqué, des équipements de premier choix et un service personnalisé, dans des destinations inspirantes».