© Copyright : DR

La holding émiratie Arzana investment, détenue par la famille Al-Nahyan, à travers Sheikh Tahnoun Bin Zayed al-Nahyan, annonce le lancement de la construction du premier Hilton Conrad d’Afrique au Maroc. L’investissement est de l’ordre de 300 millions de dollars.

Arzana Investment a choisi une pointe à l’embouchure de l'Oued Ikem, au niveau de la commune de Harhoura (à 10 kilomètres de Rabat) pour implanter son projet d’hôtel, Conrad (la marque de luxe du groupe Hilton), le premier à ouvrir en Afrique.

Alors que les travaux de viabilisation pour l’accessibilité de l’hôtel touchent à leur fin, la commune da Harhoura va désormais bénéficier d’une belle promenade entièrement aménagée, souligne le groupe émirati dans un communiqué.

Après le lancement du projet des villas Arzana Luxury, Arzana Investment a entamé la construction d’un hôtel de 140 chambres, 4 restaurants, dont le célèbre restaurant de gastronomie japonaise, le 99 Sushis, un spa, un kids club, un espace événementiel constitué d’une grande salle de fêtes et banquets et 4 salles de conférences, ajoute la même source.

A cela s’ajoute l’aménagement d’un aqua-parc, un espace récréatif offrant aux habitants de la région un lieu de loisir dont l’ouverture est prévue pour l’été 2022.

La maquette du Hilton Conrad qui verra le jour dans la commune de Harhoura, à 10 kilomètres de Rabat.

© Copyright : DR

La gestion de l’hôtel a été confiée à Hilton Conrad, déjà présent à Hong Kong, Abu Dhabi, New York, Londres et Istanbul.

L’investissement de la holding, détenue par Sheikh Tahnoun Bin Zayed al-Nahyan et dirigée par Fatima Zahra Lasky, dans les domaines du développement et de la promotion immobilière et touristique, permettra la création de 5.000 emplois durant la phase de réalisation et 350 emplois directs en phase de gestion.

Sheikh Tahnoun Bin Zayed al-Nahyan est le fils du fondateur des Emirats arabes unis, Cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyan et est actuellement conseiller à la sécurité nationale des Emirats arabes unis.