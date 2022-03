© Copyright : DR

Kiosque360. L’ouverture de la Zone d’activités économiques de Fnideq a été mise en exergue lors de la 13ème édition des journées régionales du commerce visant à booster le secteur du commerce dans la région. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Il est primordial de renforcer le secteur du commerce. Pour impulser une forte dynamique commerciale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en cette période post-Covid-19, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et la Commune de Tétouan organisent la 13ème édition des journées régionales du commerce, en collaboration avec les collectivités territoriales de la région et les services extérieurs et en coordination avec les associations de commerçants et de professionnels, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 mars, précisant que cette manifestation vient notamment renforcer le positionnement de Tétouan comme ville de shopping par excellence grâce à sa proximité avec plusieurs villes côtières et villages de vacances.

A cette occasion, des initiatives et projets réalisés ou en cours de réalisation, visant à favoriser la relance de l’économie locale, ont été mis en avant. Parmi eux, l’ouverture de la Zone d’activités économiques de Fnideq. Pour Mustapha Bennaji, vice-président du Conseil communal chargé de la gestion des marchés de proximité à Tétouan, ce projet est destiné à donner une grande dynamique économique à la région à travers la création de près de 1.000 emplois directs et indirects ainsi que l’amélioration de l’attractivité de la destination pour le tourisme interne.

Mustapha Bennaji a également assuré et souligné que la commune était déterminée, avec l’appui de ses partenaires et intervenants, à apporter son soutien au secteur du commerce et à l’aider à reprendre pleinement son rôle dans la promotion de l’activité économique locale dans son ensemble, relaye le journal.

Ainsi, lors de cette manifestation, des formations destinées aux commerçants et professionnels de la région sont attendues. Parmi les thèmes abordés, les nouvelles dispositions de la loi de Finances et les bonnes pratiques en termes d’optimisation de gestion commerciale.