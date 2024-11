Importations de PVC américain: prorogation et révision du droit antidumping

Bonne nouvelle pour la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) qui assure 100% de la production de PVC au Maroc. Dans un avis publié le 22 novembre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé de reconduire et de réviser le droit antidumping appliqué aux importations marocaines de polychlorure de vinyle (PVC) en provenance des États-Unis, désormais fixé à 24,88%.

La décision a été prise sur la base des résultats d’une enquête conjointe de douze mois sur le réexamen et la révision de cette mesure commerciale, initiée le 11 décembre 2023. Ce taux correspond à la marge de dumping du PVC américain, si l’on compare la moyenne pondérée des prix à l’exportation vers le Maroc et la moyenne pondérée des prix de vente sur le marché américain, précise le département de Ryad Mezzour.

La production nationale affectée par la concurrence

D’après le ministère, l’enquête a révélé une détérioration de certains des indicateurs de la branche de production nationale, notamment les flux de trésorerie, la production, la productivité, l’utilisation de la capacité de production et la part de marché.

«Ces constats démontrent, d’une part, que la branche nationale a enduré des effets du dommage important causé par les importations du PVC en dumping originaires des États-Unis, et d’autre part, qu’elle est susceptible, au vu de la fragilité de sa situation, de subir davantage une détérioration de ses indicateurs en cas de suppression de la mesure antidumping en vigueur», souligne l’institution.

Pour rappel, cette mesure commerciale, effective dans un premier temps du 27 décembre 2013 au 26 décembre 2018, a été reconduite en 2020 et jusqu’à fin décembre 2023, avec des droits antidumping oscillant entre 22,9% et 56,2% appliqués sur les PVC en provenance d’une dizaine d’exportateurs basés aux États-Unis.

Suite à l’ouverture de ladite enquête, le ministère avait décidé de suspendre ce droit antidumping et de le remplacer par un prélèvement d’un montant à hauteur d’un taux unique de 5,5% appliqué sur les importations de ces PVC originaires des États-Unis. «Ce montant a été perçu sous forme de consignation en attendant le résultat final de l’enquête», indique-t-on.