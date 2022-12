© Copyright : DR

Le Conseil national de la comptabilité (CNC) a décidé de reporter la mise à jour du Plan comptable du secteur immobilier jusqu’au 1er janvier 2025, afin de permettre aux opérateurs de disposer d’un délai supplémentaire pour adapter leurs procédures de gestion et mettre à niveau leurs systèmes d’information et de contrôle.

Le ministère de l’Economie et des Finances a indiqué ce mercredi 28 décembre 2022, dans un communiqué, que le Conseil national de la comptabilité (CNC) venait d'émettre un avis relatif à la mise à jour du Plan comptable du secteur immobilier (PCSI).

«La ministre de l’Economie et des Finances, en sa qualité de présidente du CNC, a émis, en application des dispositions du décret n°2.88.19 du 16 Rabii II 1410 (16 novembre 1989) instituant le CNC, tel qu’il a été complété et modifié, notamment par le décret n°2-21-165 du 19 mai 2022, l’avis n°21 complétant et modifiant l’avis n° 20 du CNC relatif à la mise à jour du Plan comptable du secteur immobilier», indique le ministère dans un communiqué.

Cet avis modificatif consiste à reporter, de deux ans, la date d’application du PCSI mis à jour, prévue initialement pour le 1er janvier 2023. Ainsi, les nouvelles règles comptables ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2025.

Ce report permettra aux opérateurs du secteur immobilier de disposer d’un délai supplémentaire pour adapter leurs procédures de gestion et mettre à niveau leurs systèmes d’information et leurs systèmes de contrôle interne, explique le communiqué du ministère.

Ce report permettrait, également, aux acteurs du secteur, notamment, à ceux cotés à la Bourse des valeurs de Casablanca, de mener des études d’impact de ladite mise à jour sur leurs indicateurs financiers.