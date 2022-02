Centre-ville de Casablanca, au croisement du boulevard Hassan II avec l'avenue des FAR, vu depuis la place des Nations-Unies.

Les ventes d'appartements ont marqué une progression de 80,7% au quatrième trimestre 2021 à Casablanca, révèlent les indices des prix des actifs immobiliers, communiqués par Bank Al-Maghrib et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (Ancfcc).

Globalement, les ventes ont enregistré un accroissement de 65%, reflétant des hausses des transactions des biens résidentiels (78,2%), des terrains (33,2%) et des actifs à usage professionnel (21,6%). Sur l’ensemble de l’année, les transactions ont augmenté de 23,4%, indique l’indice des prix des actifs immobiliers.

Quant aux prix, ils ont augmenté de 0,6% d’un trimestre à l’autre, résultat des hausses de 0,8% pour le résidentiel, de 1,3% pour les terrains et de 0,4% pour les biens à usage professionnel. L’indice des prix s’est déprécié de 4,2% sur l'ensemble de 2021.

A Rabat, les transactions immobilières concernant les terrains, conclues au quatrième trimestre 2021, affichent une croissance de 75,9%. De leur côté, les ventes des biens résidentiels ont connu une hausse de 38,9%, celles des biens à usage professionnel ont, en revanche, augmenté de 48,6%. Pour l’ensemble de l’année 2021, les transactions ont progressé de 37,8%.

Quant aux prix, ils ont marqué une hausse trimestrielle de 3,9%, recouvrant des augmentations des prix des biens résidentiels (5%) et des terrains (9,5%) et une baisse de ceux des actifs à usage professionnel (12,9%). En revanche, ils ont baissé de 3,5% pour l’ensemble de l’année 2021.

Ce même document élaboré par Bank Al-Maghrib et l’Ancfcc souligne qu’à Marrakech, les prix se sont dépréciés de 2,5% d’un trimestre à l’autre, en liaison avec la baisse de 1% des prix des biens résidentiels et de 3,5% de ceux des terrains. Les prix des biens à usage professionnels ayant, en revanche, progressé de 3,9%.

En parallèle, les transactions ont marqué une augmentation de 52,8%, reflétant celle de l’ensemble des catégories de biens avec 76,5% pour les biens résidentiels, 15,9% pour les terrains et 3,2% pour les biens à usage professionnel. Pour l’ensemble de l’année, les prix ont régressé de 3,2% et les ventes se sont accrues de 24,1%.

En ce qui concerne la ville de Tanger, l’indice des prix a stagné par rapport au trimestre précédent, avec des baisses de 0,5% pour le résidentiel et de 1,5% pour les terrains et une hausse de 13% pour les actifs à usage professionnel.

Pour leur part, les ventes ont augmenté de 23,1%, recouvrant des hausses de 32,4% des biens résidentiels et de 19,8% des terrains et une baisse de 24,6% des biens à usage professionnel. Pour l’ensemble de l’année, les prix ont baissé de 3,2% et le nombre de transactions a augmenté de 43,4%.

Globalement, sur l’ensemble des villes du Maroc et l’année 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers s’est déprécié de 3,2%, résultat des diminutions de 4% des prix des actifs résidentiels, de 1,7% de ceux des terrains et de 4,3% de ceux des biens à usage professionnel.

Quant au nombre de transactions, et après une année 2020 marquée par l’avènement de la crise sanitaire, il a enregistré une hausse de 32,8%, recouvrant des augmentations de 26,1% pour le résidentiel, de 50,1% pour les terrains et de 45,9% pour les biens à usage professionnel.

Evolution des prix des actifs immobiliers par ville (Variation trimestrielle en pourcentage).

