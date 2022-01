© Copyright : DR

Kiosque360. Au cours du quatrième trimestre 2021, l’économie nationale devrait atteindre les 4,9% en raison notamment de la hausse de la valeur ajoutée agricole (19,1%), comme l’indique le HCP. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans sa dernière note de conjoncture, le Haut-commissariat au Plan (HCP) annonce une croissance de 4,9% de l’économie nationale au quatrième trimestre 2021. Une évolution due à la hausse de 2,9% de la valeur ajoutée hors agriculture et de 19,1% de celle de l’agriculture, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 5 janvier.

Dans le détail, les branches tertiaires auraient contribué pour 1,5 point à l'évolution du PIB, portées par la bonne orientation des activités de commerce et des services publics, alors que la croissance des activités secondaires aurait ralenti, contribuant pour sa part à 0,8 point. Le journal précise que la valeur ajoutée industrielle aurait crû de 2,4%, après 4% un trimestre auparavant.

Quant aux activités agricoles, leur croissance s’explique notamment par l’expansion des quantités exportées des tomates, des légumes et des fruits frais, ainsi que le renforcement de la production des filières animales (+ 20% des quantités de viande de poulet de chair et de dinde traitées au niveau des abattoirs).

Dans sa publication, le HCP fait également savoir que les exportations des biens en valeur auraient augmenté de 24%, bénéficiant d’un effet prix positif à l’export et de l’orientation relativement favorable de la demande extérieure. Cette croissance résulte de la progression des ventes extérieures des phosphates et dérivés, de la confection et de la bonneterie, des produits des industries électriques et électroniques, des produits agricoles et agroalimentaires, ainsi que du segment construction de l’automobile.

Le Haut-commissariat au Plan prévoit une croissance économique de 2,8% au premier trimestre 2022 (contre +1% au même trimestre l’année passée) en raison de la baisse de 4,5% de la valeur ajoutée agricole et de l’accroissement de 3,4% de celle des activités hors agriculture.