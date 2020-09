© Copyright : DR

Le Haut commissariat au plan (HCP) vient de publier l'état du baromètre de l’industrie marocaine pour le deuxième trimestre de cette année 2020. Il en ressort une baisse de l’ordre de 21,4% de l’indice de la production des industries manufacturières (hors l'activité du raffinage de pétrole).

Cette régression résulte notamment des baisses respectives des indices de production des branches de l’«industrie automobile» de 57,1%, de la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 31,5%, de l’«industrie de l’habillement» de 37,4%, de la «fabrication de textiles» de 44,7%, de la «métallurgie» de 48,3%, de la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» de 48,1%, de la «fabrication d’équipements électriques» de 42,4%, de la «fabrication de produits métalliques» de 49,8%, de l’«industrie du cuir et de la chaussure» de 43% et de l’ «industrie du bois» de 62,5%.

En revanche, l’indice de l’«industrie chimique» a enregistré une hausse de 3,3%.



Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 7,6%, résultant de la hausse de l’indice de la production des «autres industries extractives» de 8,2% et de la baisse de l’indice de production de l’«extraction de minerais métalliques» de 8,2%.



Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 12,7%.