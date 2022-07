© Copyright : DR

Kiosque360. Les ventes des produits de la pêche sont en hausse en 2021, que ce soit en volume (+3%) ou en valeur (+32%). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Au terme de l’année 2021, les produits commercialisés au niveau des halles, CAPI et marchés de gros au poisson affichent un volume de plus de 1.523.219 tonnes pour une valeur de 9,9 milliards de dirhams, représentant respectivement une croissance de 3% et de 32%. Des données formulées lors du dernier Conseil d’administration de l’Office national des pêches (ONP) organisé vendredi 15 juillet 2022 et présidé par Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 juillet.

Les ventes de produits des segments côtier et artisanal ont tout particulièrement participé à cette dynamique du secteur, enregistrant ainsi un bond de 25% pour le premier et de 66% pour le second, comparé à 2020. L’ONP précise notamment que le volume des produits commercialisés au niveau de la 1ère vente a atteint les 1.332.765 tonnes pour une valeur de 9.110 millions de dirhams, soit une progression de 3% en volume et de 36% en valeur par rapport à 2020. L’explication de cette évolution? L’effet de la reprise post-Covid et la valorisation importante du prix moyen de vente du poulpe (+52%), répond l’Office national des pêches.

A l’occasion du Conseil d’administration, l’état d’avancement du programme de développement et de mise à niveau des infrastructures de commercialisation a également été minutieusement examiné. Le journal souligne notamment qu’en matière de contribution à la mise en œuvre de la stratégie d’efficacité énergétique, l’ONP a procédé à l’équipement de trois villages de pêcheurs en centrales photovoltaïques, faisant grimper à 11 le total des sites équipés à fin 2021. L’ONP, c’est aussi une performance financière se réflétant par un résultat net de 10,45 millions de dirhams en 2021, soit +8% par rapport à 2020.