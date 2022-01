© Copyright : DR

Kiosque360. Au troisième trimestre 2021, l'encours de la dette extérieure publique s'est établi à 376,5 milliards de dirhams, soit 2 milliards supplémentaires comparé au trimestre précédent, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’encours de la dette extérieure publique est en hausse. D’après les dernières statistiques de la dette extérieure publique établie à fin septembre 2021 par la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), il a atteint les 376,5 milliards de dirhams au troisième trimestre, soit une augmentation de 2 milliards de dirhams par rapport au niveau atteint à fin juin 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 janvier.

Dans le détail, les créanciers multilatéraux détiennent 49,1% de cet encours, le Marché financier international (MFI) et les banques commerciales 28,3% et les créanciers bilatéraux 22,6%, dont 15,7% de part des pays de l’Union européenne et 2,7% des pays arabes.

La DTFE décortique également le type d’emprunteurs. Ainsi, 53,4% de la dette revient au Trésor, s’élèvant à 201 milliards de dirhams au troisième trimestre et provenant à hauteur de 52,2% des créanciers multilatéraux, de 35% du marché financier international et de 12,8% des créanciers bilatéraux, précise le journal.

45,6% de la dette extérieure publique est capté par les emprunteurs publics, l’endettement des établissements et entreprises publics se situant à 175,5 milliards de dirhams au troisième trimestre 2021.

La DTFE indique également que les tirages sur emprunts extérieurs publics se sont élevés à 34,3 milliards de dirhams à fin septembre 2021, dont 14,2 milliards mobilisés par le Trésor pour financer à hauteur de 9,2 milliards de dirhams les appuis aux réformes, de 3,8 milliards de dirhams les mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de Covid-19 et de 1,2 milliard de dirhams les projets du budget.

Autre indication: 75% de la dette extérieure publique est à taux fixe contre 25% à taux variable. Et par devise, 59,3% de cette dette ressort en euro, 31,5% en dollar et 2,7% en yen japonais.