Les projets qui ont été sélectionnés afin de bénéficier d'un accompagnement dans la province de Guercif, le 28 janvier 2022, concernent différents secteurs d'activité dont des services, et les métiers liés aux médias et à la publicité.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Le gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi, a présidé vendredi dernier, 28 janvier 2022, la cérémonie de signature d'une série d'accords d’accompagnement, au bénéfice de 30 jeunes entrepreneurs, dans la lignée de la stratégie définie par le programme d'amélioration des revenus et de l'intégration économique des jeunes de la région.

Cette initiative, qui fait suite au déploiement de la troisième phase de l'initiative nationale pour le développement humain (INDH), a été l’occasion pour ces jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets afin de bénéficier d’un accompagnement nécessaire à leur développement, dans le but de favoriser la création d’entreprises, d’emplois et de valeur ajoutée dans la région.

Interrogé par Le360, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de la province de Guercif, Hassan Kara, a indiqué que les projets sélectionnés concernaient différents secteurs dont les services, les médias et la publicité.

Les porteurs de projets bénéficient ainsi d’un accompagnement financier, mais également d’une assistance technique durant les différentes phases de maturité des projets, grâce à des partenariats noués avec la commission régionale pour le développement humain de Guercif, l'association Al Wassit pour l'encadrement et l'accompagnement des porteurs de projets et l’agence régionale de promotion de l'emploi et des compétences.

Quant au président de l'association Al Wassit, Mohamd Ghanadi, il a expliqué, filmé par Le360, que l’accompagnement de ces jeunes entrepreneurs consistait à les aider à perfectionner leur idées, grâce à des études de marchés et des plans d’investissement crédibles, qui leur permettront de concrétiser et de mettre en œuvre leur projet.