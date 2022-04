Grands projets: où en est la Tour Mohammed VI, la plus haute d'Afrique?

Ralenti durant le Covid-19, le chantier de construction de la Tour Mohammed VI sur la rive gauche de la vallée du Bouregreg est monté en puissance ces derniers mois. Avec une hauteur de 250 mètres, ce gratte-ciel est appelé à devenir le plus grand et le plus haut du continent.

Le rythme des travaux est tellement élevé que la phase des structures de ce chantier pharaonique (54 piliers de forte solidité) est désormais achevée. Les équipes en charge du projet sont actuellement au stade de la finition de la façade en verre, du sommet de la tour et de l’intérieur de cet ouvrage. L'on peut déjà imaginer la vue panoramique que ce bâtiment offre sur toute la vallée du Bourgreg, un chantier qui, lui même, est en cours d’aménagement. Le360 a pu en avoir un aperçu. La Tour Mohammed VI, la plus haute d'Afrique, expliquée par Othman Benjelloun Les travaux de construction de la Tour Mohammed VI ont été entamés en 2017 avec un investissement de 4 milliards de dirhams. Ce gratte-ciel, haut de 250 mètres, est composé de 55 étages qui abriteront des bureaux, des appartements, des hôtels de luxe ainsi que des centres commerciaux. Le contrat de construction de ce projet phare lie le groupe Bank of Africa à deux grands groupes, le marocain TGCC et le chinois China Railway Construction Corporation International (CRCCI).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid