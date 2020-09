Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur agricole. Aujourd’hui Le Maroc nous apprend que les capacités des agriculteurs des terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz et concernées par l'opération de «melkisation» seront consolidées. Le journal indique qu'un appel d'offres a ainsi été lancé par l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco). L'objectif est de doter les bénéficiaires du projet «Melkisation des terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz» des compétences nécessaires pour mieux gérer leurs exploitations agricoles et valoriser au mieux leurs productions agricoles à travers la dynamisation des organisations professionnelles agricoles, poursuit le quotidien.

A souligner que le maître d’ouvrage de cette prestation est l’Agence MCA-Morocco et que la mise en œuvre de cette prestation s’effectuera en étroite collaboration avec l’Office national du conseil agricole (ONCA). Par ailleurs, la durée de cette prestation est fixée à 18 mois calendaires. 105.000 bénéficiaires seront concernés.

L’opération de renforcement des capacités des agriculteurs (trices) des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz sera réalisée à travers deux principaux axes. Aujourd’hui Le Maroc indique que le premier axe concerne l'organisation de caravanes de sensibilisation, tandis que le deuxième axe concerne le renforcement des capacités des bénéficiaires à travers l'organisation de sessions de formation théorique et pratique au champ, ainsi qu’à travers l’accompagnement des OPA existantes, notamment celles des femmes et des jeunes.