Kiosque360. La nouvelle stratégie pour la gestion des risques sera lancée en 2020 et déclinée sur les 10 prochaines années. Elle couvre 4 zones exposées aux inondations.

La stratégie dédiée à la gestion des risques naturels est fin prête, annonce L’Économiste dans son édition du 31 décembre. Le journal assure que l’objectif est double. Il s'agit d'abord de contribuer, à travers une approche participative, à la protection des citoyens et de leurs biens contre les catastrophes naturelles. Pour ce faire, des mesures seront prises avec, d'un côté, la mise en place d'un système de surveillance et d'alertes et, de l'autre, la mobilisation d’investissements dans la reconstruction.

Le journal parle aussi d'outils nécessaires à la protection des vies humaines et des activités économiques, du patrimoine et de l’environnement. Cette stratégie sera lancée en 2020 et réalisée sur une période de 10 ans.

Le quotidien précise que le système intégré d'aide à la gestion du risque d’inondations n’est pas en reste. Il est doté d'un budget de 36,2 millions de dirhams et est expérimenté dans 4 zones exposées : Mohammedia, Oued Ourika, la plaine du Gharb et Guelmim.