© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’agriculture planche actuellement sur le développement des programmes de formation professionnelle agricole plus adaptés aux évolutions du secteur. Notons que le développement desdits programmes de formation professionnelle agricole initiale couvre plusieurs disciplines.

L’enseignement professionnel dans le secteur agricole sera bientôt enrichi par de nouveaux programmes de formation, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que cette préoccupation est au cœur de la nouvelle stratégie agricole baptisée «Génération Green», qui a pour ambition de former 150.000 jeunes dans le domaine agricole à l’horizon 2030, dont 140.000 lauréats de formation professionnelle agricole faisant partie de l’axe «Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles».

Notons que, pour y parvenir, le ministère de l’Agriculture planche actuellement sur le développement de programmes de formation professionnelle agricole plus adaptés aux évolutions du secteur. «Tout en se basant sur une approche axée sur les compétences, ce projet concerne six programmes de formation professionnelle initiale et cinq programmes de formation professionnelle qualifiante», explique Aujourd’hui Le Maroc. Le journal précise aussi qu’à ce stade, le développement desdits programmes de formation professionnelle agricole initiale couvre plusieurs disciplines, ajoutant que les programmes de formation professionnelle qualifiante concernent en particulier la commercialisation, «Green Keeper», l’arboriculture biologique, l'agriculture de précision et l’insémination artificielle.

Force est de constater que l’élément humain constitue une composante essentielle dans le développement de la nouvelle stratégie agricole. Il est de même important de préciser que la nouvelle stratégie de développement agricole «Génération Green» 2020-2030 vise à faire émerger une classe moyenne agricole pouvant participer activement à l’équilibre socio-économique du milieu rural.