La firme britannique Chariot a désigné la succursale londonienne de Société Générale au rôle de conseiller financier pour développer des options de financement par emprunt pour l’exploitation du prometteur champs gazier d'Anchois, au large de Larache.

3 mois après l’annonce de la réussite des opérations de forage dans le gisement gazier Anchois, au large de Larache, la firme britannique Chariot s’attaque à la phase du financement.

Dans un communiqué publié ce mardi 26 avril, la société énergétique cotée à la Bourse de Londres annonce avoir choisi Société Générale (succursale de Londres) en tant que conseiller financier. La banque sera notamment chargé de développer des options de financement par emprunt pour l’exploitation du gaz d'Anchois.

«Nous avons eu une campagne de forage de gaz très réussie plus tôt dans l'année et nous souhaitons faire progresser le développement du projet pour générer des flux de trésorerie le plus rapidement possible», a commenté Julian Maurice-Williams, PDG de Chariot, cité par le communiqué.

Pour rappel, le lundi 10 août 2022, Chariot annonçait une découverte importante de gaz au large de Larache, dans le gisement Anchois, qui entrent dans le cadre du permis d’exploration Lixus Offshore, détenu à 75% par Chariot et à 25% par l’Office national des hydrorabures et des mines (Onhym).

L'interprétation préliminaire des données de forage avaient confirmé «la présence d’une accumulation de gaz au niveau du puits Anchois-2», sur une épaisseur nette totale de 100 mètres, répartie sur 6 zones, dont l’épaisseur varie de 8 à 30 mètres pour chacune.

Amine Benkhadra, directrice générale de l’Onhym, avait alors précisé que le gaz découvert par la firme britannique Chariot au large de Larache, pourrait servir à produire de l'électricité, via l’alimentation des centrales de Kenitra, Mohammedia, ou Tahaddart et à fournir des industriels de la zone de Kénitra. Quant au démarrage de la production, il «est planifié vers fin 2024», avait-t-elle révélé.

Les permis Lixus offshore, d’une superficie de 1.791 km², sont situés au large de Larache, et ont été octroyés à l’Onhym et à la société britannique Chariot Oil & Gas, le 30 mai 2019. Cette zone représente le prolongement en offshore du Bassin du Gharb, qui produit du gaz. Elle se trouve à 38 km de Larache, à 75 km du gazoduc Maghreb-Europe (GME) et à 87 km de la ville de Kenitra.