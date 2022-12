© Copyright : @Chariot_Energy / Twitter

Le développement du projet Anchois, au large de Larache, se poursuit. La firme britannique Chariot vient d’annoncer avoir convenu avec le gouvernement marocain des principes-clés pour les ventes à long terme de la production gazière à venir.

C'est là une étape-clé dans le développement du projet Anchois. Chariot Limited a conclu un accord de principe avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (Onee), pour la vente à long terme du gaz produit par le projet offshore Anchois, au large de Larache, annonce dans un communiqué le spécialiste britannique de l’énergie, ce lundi 12 décembre 2022.

Dans son communiqué, Chariot a indiqué que l'accord porte sur la vente à l'Onee de près de 1,7 million de m3 par jour de gaz sur une base «take-or-pay», définie pour une durée de dix ans. Le gaz, qui sera livré via le gazoduc Maghreb-Europe, alimentera la production de l’électricité. L'accord conclu vise aussi à assurer un approvisionnement direct et domestique pour les infrastructures existantes et potentielles, à plus long terme, des centrales à gaz du Maroc.

«Le projet gazier d'Anchois sera une source importante de gaz naturel domestique qui alimentera dans un premier temps directement dans les centrales électriques de l'ONEE via le Gazoduc Maghreb-Europe. Nous sommes intéressés à conclure cet accord de vente et à ce qu'Anchois continue à progresser vers la production», a indiqué Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Onee.

Un cadre et un calendrier sont désormais définis, pour la conclusion d'un accord formel de vente de gaz, a indiqué Chariot, qui précise que le travail sur cette documentation est en cours. «Les principes-clés préliminaires étant désormais convenus, les parties poursuivront les discussions, en vue de conclure l'accord final et contraignant de vente de gaz», ajoute le communiqué.

«L’acceptation de ces principes-clés est révélatrice de notre engagement dans le développement du champ gazier d’Anchois. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Chariot sur cet actif qui a le potentiel de livrer une gamme d’avantages pour le pays», a déclaré Amina Benkhadra, directrice générale de l’Onhym, citée par le communiqué.

Directeur général de Chariot, Adonis Pouroulis affirme quant à lui que la signature de cet accord est «une avancée notable» pour la firme britannique, dans son «cheminement vers la production de gaz», un accord qui «sous-tend le plan de développement et le financement du projet».

«Je tiens à remercier l'Onee et l'Onhym pour leur soutien continu, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour mettre en service cet important approvisionnement en gaz naturel et [d'approvisionner] le marché marocain le plus rapidement possible», a-t-il souligné dans ce communiqué.

Le 10 janvier dernier, Chariot avait annoncé la découverte d'importantes quantités de gaz au large de Larache, celle du gisement Anchois, d’une superficie identifiée de 1.791 km². La société britannique, spécialiste de la production énergétique, dont l'essentiel des activités se concentrent en Afrique, détient une participation de 75% dans le gisement Anchois, et y a un rôle d'opérateur, les 25% restants étant détenus par l’Onhym. En septembre dernier, Chariot avait annoncé que ce champ gazier pourrait entrer en production en 2024, ou en 2025.