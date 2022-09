Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au potentiel gazier du Maroc, dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi que la société Chariot estime que le champ gazier Anchois, situé sur le permis marin de Lixus Offshore au large de la ville de Larache, pourrait entrer en production en 2024 ou en 2025. Citant Francis Perrin, Senior fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Aujourd’hui Le Maroc rappelle que ce permis est détenu depuis 2019 par Chariot Limited (75%), une entreprise basée à Guernesey, et par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM-25 %), la société nationale du Maroc. De même, Chariot est l’opérateur de Lixus, dont la superficie est de 1.794 km².

La même source fait observer que, même s’il convient de rester prudent, à ce stade, sur l’ampleur des réserves futures en gaz d’Anchois et du permis Lixus, le projet de développement repose sur quelques atouts clés, dont la proximité du gazoduc Maghreb-Europe (GME). «Ce gazoduc relie l’Algérie à la péninsule ibérique en passant par le Maroc, mais la section algérienne a été fermée à partir du 1er novembre 2021, un peu plus de deux mois après la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat. L’Espagne et le Maroc se sont entendus pour utiliser une partie du GME dans l’autre sens, c’est-à-dire de l’Espagne vers le Maroc », explique Francis Perrin, ajoutant que cette utilisation a été effective pour la première fois à fin juin 2022, ce qui a permis au Maroc d’importer du gaz naturel à partir de gaz naturel liquéfié (GNL), regazéifié en Espagne.

Chariot entend accélérer le futur développement d’Anchois en vue d’une mise en production «aussi rapide que possible». La société et l’ONHYM travaillent sur tous les aspects de ce projet et sur le plan de développement afin de parvenir à la décision finale d’investissement (DFI). La même source précise que les ressources «contingentes» (éventuelles) d’Anchois sont à présent évaluées à 637 milliards de pieds cubes (637 Gp.c.) de gaz, soit 18 milliards de mètres cubes. Les ressources «prospectives» sont évaluées à 754 Gp.c. (21,35 milliards de mètres cubes) et les ressources récupérables restantes à 1.391 Gp.c. (39,4 milliards de mètres cubes).