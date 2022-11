© Copyright : DR

Israël est l'invité d'honneur de la cinquième édition du Forum international du tourisme à Meknès (FITAM) qui débute le jeudi 10 novembre prochain, a appris Le360 de sources informées.

Selon des sources que Le360 a pu interroger, le FITAM, qui se tient sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, réservera le débat de l'un de ses trois panels à la thématique du patrimoine hébraïque de Meknès, en tant que vecteur du développement du tourisme maroco-israélien.

La participation israélienne est coordonnée, côté marocain, par Simon Haïm Skira, président fondateur de l'Association d'Amitié Israël-Maroc depuis 1995. Toutefois, aucune information n'a encore filtré sur le nombre des opérateurs touristique israéliens qui sont attendus à Meknès, ni sur une éventuelle présence de responsables officiels de ce pays.

Comme bon nombre de villes du Royaume, Meknès a accueilli une importante communauté juive. La cité impériale est riche de ce patrimoine millénaire, qui est aujourd'hui devenu une composante essentielle du tourisme culturel et religieux.

Avec son Mellah et son cimetière israélite, Meknès est une destination de prédilection de touristes israéliens, en premier lieu de ceux qui ont préservé leurs liens affectifs avec une cité où, selon la génération à laquelle ils appartiennent, ils (et elles) sont né(e)s et où sont nés leur(s) ascendant(s).