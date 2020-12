© Copyright : DR

Le chantier royal des Cités des métiers et des compétences (CMC) avance bien. Dans son édition du jour, L’Économiste anonce que ces Cités devraient être prêtes en avril 2021. Selon le quotidien, la réalisation de ce gigantesque projet nécessite un budget de 3,6 milliards de DH. "Sa mise en œuvre présente une opportunité exceptionnelle pour l’OFPPT, dont le budget d’investissement ne dépasse pas habituellement 250 à 300 millions de DH", affirme-t-il soutenant qu'il va initier une nouvelle génération de centres de formation ainsi qu'un décollage du système dans son ensemble.

Le journal détaille que le projet concerne 12 Cités des métiers et des compétences implantées dans le chef-lieu de chaque région, à l’exception de l’Oriental qui a opté pour Nador. "Des programmes et des études sur l’architecture pédagogique pour les développer sont en cours de réalisation", soutient-il insistant sur la nouvelle offre de formation qu'elles supporteront.

Celles-ci ont été discutées avec les opérateurs économiques et les régions. Cela a abouti, d'après le quotidien, pour le moment à un accord pour 11 CMC, à l’exception de la région Guelmim Oued Noun pour des raisons de foncier. Entre temps, L'Économiste indique que 5 CMC sont en cours de construction à Agadir, Nador, Laâyoune, Tanger et à Béni Mellal.

Alors que la 6e, celle de la région de Rabat localisée à Tamesna, attend l’accord des différentes parties prevu avant la fin de l'année. "Elle sera prête en mars prochain", avance-t-il avant d'évoquer la 7e qui concerne la région de Casablanca située à Nouaceur. Elle n'est actuellement qu'au stade des études architecturales. "Les travaux devront démarrer début 2021".

Si pour les 8ème et 9ème (Marrakech et Dakhla), le concours architectural sera lancé la semaine prochaine et l’ouverture des plis en janvier, ceux des 10ème et 11ème, (Fès et Darâa-Tafilalt) sont prêts. "La dernière CMC est Guelmim Oued Noun, qui en est au stade du règlement du foncier", fait savoir le quotidien. Il précise que l’Office s’est donné jusqu’en avril prochain pour lancer les 12 CMC.