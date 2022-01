© Copyright : DR

Kiosque360. Selon les données de Bank Al-Maghrib, sur les 233,17 milliards de dirhams de crédits à l’habitat accordés à fin décembre 2021, 15,92 milliards ont été contractés sous forme de financement participatif à l’habitat. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’engouement pour le financement participatif se confirme davantage en ce qui concerne l'immobilier, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique ainsi que, sur les 233,17 milliards de dirhams de crédits à l’habitat accordés à fin décembre 2021, 15,92 milliards ont été contractés sous forme de financement participatif à l’habitat, soit des crédits additionnels de l’ordre de 4,59 milliards de dirhams. «Cette consolidation se traduit par une hausse de 41% comparé à la même période de l’année précédente. Il est à préciser que le compte de patrimoine des banques et fenêtres participatives s’est établi à fin décembre 2021 à 22,69 milliards de dirhams, en amélioration de 33,3% par rapport à la même période de l’année précédente», précise le journal.

L’encours des financements accordés au titre du douzième mois de l’année 2021 s’élève, pour sa part, à 19,33 milliards de dirhams, enregistrant une consolidation de l’ordre de 43% en glissement annuel. Aujourd’hui Le Maroc ajoute aussi qu’en plus de l’immobilier, tous les financements participatifs affichent, à fin décembre 2021, une croissance à deux chiffres.

Notons que le financement participatif à la consommation s’est apprécié, pour sa part, de 16,6%, grimpant ainsi à 1,15 milliard de dirhams à fin décembre 2021. Précisons que la banque centrale constate un pic de 88% du financement participatif à l’équipement, avec un encours accordé qui a atteint, au douzième mois de l’année, une valeur de 1,68 milliard de dirhams. Sur un autre plan, le financement participatif à la trésorerie s’est situé autour de 59 millions de dirhams, en amélioration de 278,2% par rapport à la même période de l’année précédente. «Parmi les tendances observées dans la sphère de la finance participative, Bank Al-Maghrib relève, dans ses dernières statistiques monétaires, une baisse de 63% des créances sur les non-résidents. S’agissant des créances sur les institutions de dépôts, elles se sont contractées de 5,7% comparé à une année plus tôt. Leur encours est ainsi revenu à 1,77 milliard de dirhams contre 1,88 milliard de dirhams une année auparavant», apprend-on.

En ce qui concerne les certificats de sukuk, on note un encours de 129 millions de dirhams, en baisse de 45,1% comparé à la même période de l’année 2020. De même, concernant les créances sur l’administration centrale, leur encours a atteint à fin décembre 2021 les 160 millions de dirhams, en progression de 8%. «En ce qui concerne les actifs immobilisés, ils ont atteint à fin décembre 2021 les 577 millions de dirhams, marquant une baisse de 22,7%. Il est à rappeler que l’encours global des crédits bancaires a atteint, à fin décembre 2021, 988,21 milliards de dirhams, en amélioration de 3% par rapport à la même période de l’année précédente», indique le quotidien. Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que, par branche d’activité, les données trimestrielles de Bank Al-Maghrib font ressortir une hausse de 2,7% des concours à la branche «transports et communications» et de 9,1% des prêts aux «industries manufacturières».