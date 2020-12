Hicham Zanati Serghini (à gauche) DG de la CCG, et Chakib Alj, président de la CGEM.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Caisse centrale de garantie (CCG) ont conclu une convention de partenariat pour instaurer un nouveau service de médiation, le «Corridor CGEM-CCG».

En vertu de cette convention, signée par le président de la CGEM, Chakib Alj et le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini, les deux parties travailleront de concert pour promouvoir l’ensemble de l’offre-produits de la CCG auprès des entreprises membres de la CGEM, à travers l’organisation conjointe d’ateliers et de séminaires régionaux, pour une communication renforcée et élargie.

La CCG mobilisera également son réseau de centres d’affaires régionaux afin d’accroître la proximité et l’accessibilité de l’ensemble de ses produits et services à destination des entreprises.

«Ce partenariat permettra à nos deux institutions de renforcer davantage leur accompagnement des entreprises dans toutes les régions du Maroc. Le Corridor CGEM-CCG est un service à fort impact qui constitue, pour les TPME notamment, un fast-track pour résoudre les problèmes qu’elles rencontrent en matière de financement», a souligné à cette occasion Chakib Alj, cité par un communiqué de la CGEM.

De son côté, Hicham Zanati Serghini a réaffirmé que la CCG était pleinement mobilisée afin d’accompagner au mieux les entreprises pour un meilleur accès à ses différents mécanismes de financement. Le patron de la CCG a par ailleurs annoncé, au cours de cette rencontre, l’extension de la période de tirage sur les crédits «Damane Relance» qui passeront de 6 à 12 mois.