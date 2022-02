© Copyright : DR

Kiosque360. A l’occasion de la rencontre «Agro-industrie: Un essai à transformer», la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI) a plaidé pour l’adoption d’une nouvelle feuille de route pour le secteur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Organisée par la CGEM en partenariat avec la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), la rencontre sur le thème l’«Agro-industrie: Un essai à transformer» a été l’occasion de mettre en avant la nécessité d’adopter une nouvelle feuille de route pour le secteur agro-industriel, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 février. «Nous ambitionnons que cette nouvelle feuille de route mette en place davantage de nouvelles mesures appropriées liées notamment à l’intégration amont agricole et aval industriel», a précisé Abdelmounim El Eulj, président de la FENAGRI.

Pour la Fédération, la future feuille de route du secteur devrait notamment être axée sur le développement de la valorisation locale à travers l’intégration amont et aval. Le taux d’intégration, qui se situe aujourd’hui entre 15 et 20% en moyenne, devrait atteindre les 70% à l’horizon 2030 grâce au nouveau plan agricole «Al Jayl Al Akhdar». Pour Abdelmounim El Eulj, «l’atteinte de cet objectif suppose la levée de plusieurs obstacles, dont principalement l’organisation des filières agri-agro et la mise en place de mesures incitatives adéquates tout au long des chaînes de valeur de ces filières».

La FENAGRI plaide également pour le renforcement de la notoriété Made in Morocco aussi bien sur le marché local qu’à l’export, la mise en place de nouvelles mesures de soutien étatique permettant de développer les exportations du secteur lourdement concurrencé par certains pays méditerranéens, ou encore pour l’accompagnement de l’industrie agroalimentaire dans le processus de transformation digitale et de transition énergétique.

Le journal indique que les conclusions de l’étude examinant les pistes potentielles qui permettront aux agro-industriels d’effectuer leur sourcing au niveau local seront dévoilées dans les prochains jours. Menée par la FENAGRI et le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette étude mettrait en avant un potentiel énorme…