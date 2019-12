© Copyright : DR

Kiosque360. Le Centre régional d’investissement de la région Fès-Meknès a récemment tenu son premier conseil d’administration. Voici les différents chantiers qui seront menés pour booster l’attractivité de la région.

Le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Fès-Meknès peut enfin démarrer ses activités et entrer dans le vif du sujet. Les Inspirations Eco rapporte, en effet, que le CRI a récemment tenu son premier conseil d’administration, marquant le début effectif du mandat de Yassine Tazi à sa tête. C’est donc lui qui aura pour mission de conduire la transformation de ce centre.

On apprend ainsi que cette première réunion a porté sur l’examen et l’approbation des projets de budgets, la présentation du statut, l’organigramme… «Cette réunion marque aussi le lancement effectif du CRI version 2.0 en tant qu’établissement public jouissant de la personnalité morale, de l’autonomie financière et du guichet unique dédié à l’investisseur», détaille Yassine Tazi, cité par le journal.

Soulignons que les membres du CRI ont été appelés à s’engager pleinement en faveur dudit projet de réforme visant à créer un climat idéal pour les investissements dans la région et à encourager les investisseurs et les entreprises, notamment les PME, dans le but d’améliorer le climat des affaires dans la région. Tout ceci, bien sûr, s’inscrit dans le cadre de la réforme globale des CRI du royaume (loi 47-18 portant sur la réforme des CRI et la création de commissions régionales unifiées d’investissement). L’objectif étant d’améliorer le climat des affaires, de promouvoir l’investissement, de simplifier les procédures et booster l’attractivité et la compétitivité économique de la région par la création de plus de richesses et d’emplois.