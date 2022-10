© Copyright : DR

Kiosque360. Les exportations du Maroc atteignent les 277 milliards de dirhams à fin août. Voici la cartographie des secteurs les plus performants. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

En dépit d’une balance commerciale toujours déficitaire, les ventes du Maroc à l’export maintiennent leur trend haussier, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi que les derniers indicateurs de l’Office des changes laissent apparaître une hausse de 37% des exportations à fin août 2022, par rapport à la même période de l’année précédente. Notons que les expéditions du Maroc ont atteint 276,80 milliards de dirhams, en consolidation de 74,82 milliards de dirhams par rapport à une année plus tôt et de 88,65 milliards de dirhams par rapport à août 2019 (période d’avant-crise Covid-19).

Malgré ce contexte de hausse des matières premières, l’ensemble des secteurs industriels a affiché une croissance à deux chiffres à l’export. «Cette tendance est portée en effet par quatre pôles, en l’occurrence les phosphates et dérivés, l’automobile, l’agriculture et agroalimentaire, ainsi que le textile et cuir», indique Aujourd’hui Le Maroc. Selon l’Office des changes, les ventes des phosphates et dérivés représentent à elles seules 28,11% de la valeur globale des exportations réalisées à fin août. «Les expéditions du secteur ont ainsi atteint les 77,89 milliards de dirhams contre 46,44 milliards de dirhams une année plus tôt. Elles marquent donc un redressement de 67,7% en glissement annuel, soit un additionnel de 31,44 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année précédente», précise la même source.

L’automobile se place en deuxième position avec des exportations qui atteignent leur niveau le plus haut de ces cinq dernières années. Le secteur a ainsi généré 66,7 milliards de dirhams à l’export à fin août; progressant de 29,3% par rapport à l’année précédente. Cependant, les exportations du segment de l’intérieur véhicules et sièges accusent une baisse de 2,5%. «Les ventes à l’export du segment construction se sont affermies de 10,26 milliards de dirhams pour atteindre, au titre des huit premiers mois de l’année, les 31,98 milliards de dirhams à fin août 2022, soit une progression de 47,3%. Pour leur part, les ventes de câblage affichent une tendance positive. L’Office des changes relève, à ce propos, un accroissement de 16,7%, soit plus de 20 milliards de dirhams réalisés à l’export», poursuit Aujourd’hui Le Maroc, qui ajoute que les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ressortent pour leur part à 55,83 milliards de dirhams contre 44,93 milliards de dirhams une année auparavant.

On apprend aussi que le segment textile et cuir continue d’afficher une bonne dynamique à l’export, avec 29,38 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, en progression de 28,8%, soit un additionnel de 6,57 milliards de dirhams. De leur côté, les exportations de l’aéronautique reprennent des couleurs, avec des ventes qui se sont affermies de 55%, atteignant ainsi les 14,03 milliards de dirhams, dont 9,53 milliards de dirhams générés par le segment assemblage et 4,42 milliards de dirhams par le segment EWIS (système d’interconnexion de câblage électrique).