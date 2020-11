© Copyright : DR

Les perspectives pour les exportations de produits agricoles sont prometteuses, en dépit du contexte international difficile, fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour.

En effet, les performances de ces produits sont au beau fixe. Le quotidien prend l’exemple de la clémentine, et indique que les exportations de ce produit se sont améliorées de 60% comparativement à la campagne précédente, atteignant ainsi, sur la période allant du 1er septembre au 22 novembre, un volume de 106.600 tonnes.

«Cette tendance positive a concerné l’ensemble des marchés d’exportation. La campagne actuelle est marquée par une situation commerciale favorable sur les marchés internationaux pour les clémentines en particulier, et pour les agrumes de manière générale», explique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

De leur côté, les produits maraîchers ont également affiché une tendance positive à l’export. Ainsi, le volume expédié vers le marché international au 22 novembre s’est apprécié de 15% arrivant à 214.500 tonnes, indique Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les exportations de tomates ont atteint sur la même période les 117.400 tonnes, marquant ainsi une hausse de 3%.

On apprend aussi que les exportations de poivrons et de piments se sont accrues de 27% par rapport à la campagne 2019-2020 pour atteindre un volume de 19.400 tonnes. Pour leur part, les exportations de la framboise ont atteint un volume de 6.500 tonnes, en consolidation de 17%. «En parallèle, à la campagne des exportations, le programme d’assolement d’automne en cultures maraîchères de la campagne agricole actuelle va bon train. Les réalisations au 20 novembre ont atteint 62.700 hectares, soit 60% du programme arrêté par le département de l’agriculture (1005.000 ha)», note le journal.

De même, le taux de réalisation des principales cultures va de 42% pour l’oignon jusqu’à 88% pour la tomate, et autour de 62% pour la pomme de terre. «En raison du retard des précipitations, les réalisations des grandes cultures d’automne (en l’occurrence les céréales, les semences, les légumineuses, les fourrages et les cultures sucrières) ont atteint à ce jour les 1.200.000 hectares, soit 21% du programme global arrêté pour toutes les cultures (5.733.000 hectares) avec un taux de réalisation qui a atteint 74% pour les cultures sucrières», précise le ministère de l’Agriculture.

On apprend par ailleurs que l’activité de transformation industrielle des céréales se situe à des niveaux habituels couvrant l’ensemble des besoins des consommateurs en produits, particulièrement en farin es et semoules.