Quelques jours après l’annonce de la fermeture de son usine de pales à Tanger, l’entreprise germano-espagnole Siemens a pu décrocher un contrat important avec l’ONEE portant sur l’exploitation et la maintenance du parc éolien Dhar Saadane, a appris Le360 de sources proches du dossier.

Le contrat d’exploitation et de maintenance du site Dhar Saadane, d’une durée de 12 mois, a finalement été attribué à Siemens Gamesa. Ce dernier a pu remporter haut la main l’appel d’offres lancé en juin dernier par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), en présentant l’offre financière la moins disante, 20,4 millions de dirhams (avec une part en devises de 3,4 millions de dollars), contre 5,67 millions de dollars américains proposée par un consortium chinois composé des groupes CRRC Dalian, CACS et Zhongtian Huineng de Tianjin.

Situé à 22 kilomètres à vol d’oiseaux au sud-est de la ville de Tanger, le site Dhar Saadane, dont la puissance est de 107,1 MW, comprend 126 éoliennes implantées sur une crête montagneuse de 35 kilomètres.

L’attribution du contrat d’exploitation du parc éolien Dhar Saadane intervient quelques jours après l’annonce par Siemens Gamesa de la fermeture de son usine de pales onshore à Tanger.

«Cette décision de fermeture d’usine s'inscrit dans le cadre du programme stratégique Mistral visant à accélérer le redressement de l'entreprise et conçu pour rationaliser et simplifier l'organisation, tout en améliorant son efficacité et son efficience», a expliqué le groupe germano-espagnol dans un communiqué.

Environ 500 emplois seront touchés par cette décision. Siemens Gamesa a rassuré qu’elle soutiendra les employés tout au long du processus de séparation, en travaillant à la conclusion d’une convention collective, tout en explorant les possibilités de relocalisation interne et en aidant les employés à trouver des emplois à l’extérieur.