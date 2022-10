© Copyright : DR

Kiosque360. La région Casablanca-Settat concentre la plus grande part des radiations d’entreprises sur les huit premiers mois de 2022. Selon l’OMPIC, sur les 8 premiers mois de l’année en cours, 5.529 entités ont démarré le processus de dissolution. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La dynamique de dissolution des entreprises marocaines s’accélère, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 19 octobre. Traitant les derniers chiffres de l’Office marocain de la protection industrielle et commerciale (Ompic), arrêtés à fin août 2022, le journal fait remarquer que, sur les 8 premiers mois de l’année en cours, 5.529 entités ont démarré le processus de dissolution.

Ce chiffre montre une progression par rapport à l’année dernière à la même période. «En effet, 4.815 entreprises ont entamé la procédure à fin août 2021. En parallèle, 4.782 entreprises ont été radiées à fin août contre 4.089 à la même période de l’année précédente. Si l’on analyse la courbe des radiations au cours des huit premiers mois de l’année, on remarque une atténuation comparée aux trois premiers mois de l’année. Le pic des radiations a en effet été observé au mois de janvier. 778 entreprises ont baissé le rideau en ce premier mois de l’année contre 694 au mois de février et 671 au mois de mars», explique Aujourd’hui Le Maroc.

On note aussi que 508 entreprises ont été radiées au mois d’avril contre 539 au mois de mai, 643 au mois de juin, 488 en juillet et 468 en août. En clair, Casablanca-Settat continue de se positionner en tête des régions ayant compté le plus de radiations depuis le début de l’année avec 32,9% des radiations, contre 15,9% pour Marrakech-Safi, 14,1% pour Rabat-Salé-Kénitra, 9,9% pour Fès-Meknès et 9,7% pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima. «La part du Souss-Massa à ce niveau est de 6,7% contre 4,9% pour l’Oriental. Ces parts ressortent à 3,2% pour Béni Mellal-Kénitra et 1,5% pour Drâa-Tafilalet. Les radiations au niveau des provinces du Sud sont infimes. On note un ratio de 0,6% au niveau de Laâyoune-Sakia El Hamra, 0,3% au niveau de Guelmim-Oued Noun et 0,2% pour Dakhla-Oued Eddahab. L’analyse sectorielle démontre qu’une grande partie des entreprises radiées opère dans le commerce», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Près de 21,1% des entreprises radiées exercent dans le secteur du BTP et activités immobilières. Aussi, 6,7% des radiations sont-elles observées dans les industries, 6,5% dans les transports, 5,9% dans les hôtels et restaurants, 4% dans le secteur des TIC, 2,2% dans l’agriculture et pêche et 1,1% dans les activités financières.



Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises radiées sont des sociétés à responsabilité limitée (SARL) (51,3%) au moment où les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) représentent une part de 47,1%.