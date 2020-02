© Copyright : DR

Kiosque360. Le département de Mohamed Benchaâboun prépare une stratégie nationale pour l’entrepreneuriat. L’un des objectifs de cette feuille de route, en gestation, est de donner de la cohérence aux mesures contenues dans le programme intégré d’appui et de financement des entreprises.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’Administration travaille sur l’élaboration d’une stratégie nationale de l’entrepreneuriat, souligne La Vie Eco dans sa livraison en kiosque ce vendredi. Pour le journal, cette initiative constitue un pas structurant pour rentabiliser davantage les mesures du programme intégré d’appui et de financement des TPE et auto-entrepreneurs.

En clair, cette feuille de route en gestation a pour objectif de donner de la cohérence aux mesures contenues dans le programme intégré d’appui et de financement des entreprises, en vue de fournir une réponse plus globale et soutenue aux différentes problématiques identifiées dans la mise en œuvre il y a quelques semaines.

On apprend que la stratégie annoncée est déjà amorcée par l’opérationnalisation des mesures du programme Inteleka, qui se veut un dispositif en nette rupture avec tout ce qui se faisait auparavant concernant la TPE et les porteurs de projets. Le ministre insiste aussi sur le fait que le programme Inteleka a été conçu selon une approche participative et concertée ayant capitalisé sur les expériences passées, avec leur succès et leurs échecs.

L’accompagnement est un volet important dudit programme, rappelle La Vie Eco, ajoutant que l’offre d’accompagnement sera construite autour des offres actuelles conduites par les partenaires régionaux à travers la réalisation d’une cartographie exhaustive desdites offres en premier, et ensuite de leur mutualisation, de leur rationalisation et de leur accélérer.ation D’où un rôle accrû des CRI dans le dispositif mis en place.