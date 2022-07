© Copyright : DR

Kiosque360. La Banque mondiale s’associe à Avito.ma pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Maroc. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc rapporte, dans sa livraison du jour, que le rapprochement entre la Banque monde et avito.ma s’inscrit dans le cadre du programme We-Fi (Women Entrepreneurs Finance Initiative), initiative issue d’un partenariat de collaboration entre 14 gouvernements, huit banques multilatérales de développement (MDBs) et d’autres parties prenantes des secteurs public et privé. On apprend qu’Avito s’associe à la Banque mondiale sur la composante marocaine du projet, partie intégrante de l’initiative We-Fi MENA, avec un focus sur l’accompagnement des femmes entrepreneurs. L’objectif est de former et habiliter des centaines de femmes entrepreneurs à développer leur activité dans le domaine du e-commerce et à accéder à un marché plus large pour leurs produits.

Aujourd’hui Le Maroc explique qu’Avito participera au recrutement des bénéficiaires du programme We-Fi et, qu’au total, jusqu’à 1.500 femmes entrepreneurs recevront un coaching pendant 10 mois. Il s’agit ainsi de leur permettre de monter en régime dans leur business, en profitant de l’ensemble des opportunités que le digital pourrait leur offrir. Les deux parties ajoutent aussi que ces formations se feront par des experts internationaux dans différents métiers du digital allant du volet stratégique au volet opérationnel, et que certains de ces experts proviendront de la plateforme Avito.ma.

Force est de souligner que 15% des employés de l’entreprise se sont engagés pour partager leur expertise avec les entrepreneures sélectionnées. Le quotidien indique également qu’une offre a été spécialement mise en place pour les bénéficiaires du programme au Maroc, afin de leur permettre d’ouvrir au Maroc une boutique en ligne sur Avito à un prix symbolique. «Pour Avito, ce partenariat avec la Banque mondiale est une continuité de l’engagement mené par la plateforme depuis une décennie, en l’occurrence l’accompagnement des TPE-PME dans leur transition vers le e-commerce, notamment en créant des boutiques virtuelles dans un espace responsif à la pointe de la technologie, permettant la commercialisation de leurs produits partout au Maroc», précise le journal.