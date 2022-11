© Copyright : DR

Kioque360. Deux mémorandums d’entente ont été signés entre le gouvernement et CAPEGIMINI pour la création de 1.500 emplois supplémentaires dans l’engineering à l'horizon 2026. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le gouvernement, représenté par les ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Transition numérique, de l'Investissement et Capgemini Engineering Morocco annoncent la signature de deux mémorandums d’entente pour la création de 1500 emplois supplémentaires à l’horizon 2026.

Les mémorandums d’entente ont été signés mardi 1er novembre. Il vise à positionner davantage le Maroc en tant que destination technologique et d’ingénierie pour les grands donneurs d’ordre internationaux, notamment européens, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 3 novembre.

Les mémorandums prévoient donc un accompagnement et un soutien effectif de la part de l'Etat marocain dans ce sens, via la préparation des talents dans les domaines de l'ingénierie industrielle et l’appui à la croissance de ce secteur à haute valeur ajoutée. Ceci permettra d'attirer davantage de talents qui viendront renforcer les 3.000 ingénieurs et scientifiques qualifiés qui constituent les équipes Capgemini Engineering Morocco.

Depuis notre installation au Maroc en 2007, le Groupe Capgemini est devenu la plus grande entreprise technologique au niveau national. En 2021, le groupe a attiré 800 nouveaux talents et en 2022, il en a recruté 1100 de plus.

«Dans un contexte de fort rebond de l'activité des grands donneurs d'ordre internationaux, la création d'emplois supplémentaires est un levier majeur pour la croissance et l'attractivité de notre pays. L'engagement et l'investissement de groupes de premier plan tels que Capgemini dans le secteur de l'ingénierie est essentiel», a déclaré Ryad Mezzour, ministre de l’industrie à cette occasion.

Dans le cadre de la stratégie globale du Groupe, Capgemini Engineering Morocco entend, lit-on, attirer et développer les meilleures compétences en ingénierie. Élu «Top Employer» en 2022, le leader mondial de l’ingénierie, qui célèbre cette année ses 15 années d'installation au Maroc, s'est engagé à accompagner la montée en compétences de ses talents. Les équipes Capgemini Engineering Morocco, dont 47% sont des femmes, fournissent des services pour le compte de clients répartis sur plus de 13 pays et opérant dans les secteurs de l’automobile, du ferroviaire, de l’aérien, ou encore des sciences de la vie.