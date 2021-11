© Copyright : Stethoscopes

Les travailleurs non-salariés peuvent désormais bénéficier de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) à partir du 1er janvier 2022, a annoncé la Caisse nationale de sécurité sociale dans un communiqué.

Désormais, l'ensemble des commerçants, professionnels et artisans assujettis au régime de Contribution Professionnelle Unique (CPU), des commerçants et artisans tenant une comptabilité, et des auto-entrepreneurs sont concernés par l'AMO, suite à l'adoption des décrets relatifs à leurs catégories par le conseil du Gouvernement, le 17 novembre 2021.

Les personnes appartenant à ces catégories pourront bénéficier, ainsi que leurs enfants et conjoints, des prestations de l'AMO selon le calendrier ci-dessous:

L'opération d'immatriculation de l'ensemble des personnes relevant des catégories précitées commencera le 1er décembre 2021.