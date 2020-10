© Copyright : DR

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) sort du giron du ministère de l’Énergie d’Aziz Rebbah pour entrer dans celui département de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, dirigé par Moulay Hafid Elalamy.

Adopté en Conseil de gouvernement en septembre dernier, le décret 2.20.393 modifiant le décret 2.10.320, portant application de la loi n° 16.09 relative à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), vient d’être publié au Bulletin officiel. Ce décret acte le transfert de la tutelle de l’Agence dirigée par Saïd Mouline du ministère de l’Energie et des mines à celui de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

Ce transfert s’explique par le fait que le ministère de l’Industrie a mis en place un plan d’action national pour la transition vers l’économie verte, dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. C’est dans ce contexte que le département de Moulay Hafid Elalamy est appelé à mettre en place des mesures pour la promotion du transport durable, pour la production propre dans le domaine de l’industrie et pour le renforcement de l’efficacité énergétique.

Entre autres attributions, l’AMEE a pour principale mission la réalisation et la coordination des programmes d’efficacité énergétique. Elle propose également un plan national et des plans sectoriels et régionaux de développement de l’efficacité énergétique. Elle suit, coordonne et supervise les actions de développement dans le domaine de l’efficacité énergétique.

L’AMEE est également chargée d’effectuer des suivis et la coordination de la réalisation des audits énergétiques, ainsi que l’accompagnement à la mise en œuvre de leurs recommandations. Elle joue également un rôle important dans la sensibilisation et la promotion de l’efficacité énergétique.

En passant sous le giron du département de l’Industrie, les missions de l’AMEE ont été étendues à de nouveaux domaines, comme le développement de la mobilité durable et la production propre dans l’industrie.