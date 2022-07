© Copyright : DR

Les résultats de la filiale marocaine du constructeur français font état d’une amélioration du taux d’intégration locale et des exportations au cours du premier semestre 2022.

«La production des deux usines du groupe Renault au Maroc a atteint 168.239 véhicules en ce premier semestre 2022, dont 119.970 pour l’usine de Tanger et 48.269 pour l’usine Renault de Casablanca, la Somaca», indique le groupe Renault Maroc dans un communiqué.

La filiale marocaine du constructeur français indique avoir exporté 139.104 véhicules, soit une augmentation de 10,6% comparé la même période de l’an dernier.



«L’industrialisation des nouveaux modèles dans les usines de Tanger et Casablanca en 2021 et la montée en cadence de l’écosystème Renault ont permis d’atteindre la barre de 64% de taux d’intégration locale et 1,3 milliards d’euros de sourcing, en ligne avec son engagement à l’horizon 2023», explique le groupe français, dont le siège se trouve à Boulogne-Billancourt, en Ile-de-France.