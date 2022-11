© Copyright : DR

kiosque360. L'Etat a de grandes ambitions concernant l’ e-commerce. Dans ce sens, le gouvernement entend accompagner le groupe Barid Al Maghrib dans sa transformation et son repositionnement à travers ses chantiers stratégiques. Cette revue de presse est tirée du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Alors que l’Etat cherche à mieux rentabiliser sa présence dans le secteur économique, il semble que les responsables aient déjà trouvé un créneau très prometteur, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi. Le quotidien indique qu’il s’agit du e-commerce, l’objectif étant de faire de Barid Al Maghrib un opérateur majeur du commerce électronique. «Ce dernier affiche, depuis le déclenchement de la pandémie et les restrictions sanitaires qui ont suivi, une croissance insolente. Alors, les responsables ont flairé la bonne affaire et commencent à voir très grand pour le bras du secteur public dans le domaine de la messagerie. Le ministère de l’Industrie et du commerce a donc annoncé un nouveau projet de loi encadrant le secteur de la messagerie», poursuit la même source.

Notons que le but est de procéder à une réorganisation du cadre général des activités de messageries, ainsi que du service universel postal (SUP) défini à l’international comme une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente. Dans le détail, l’idée est de soutenir le groupe Barid Al Maghrib dans ses chantiers stratégiques pour accompagner le développement du secteur du commerce électronique. Les mesures prévues concernent également l’industrialisation du traitement des colis et le développement de la logistique, du transport et du stockage. On apprend aussi que les responsables veulent accompagner Barid Al Maghrib dans sa transformation et son repositionnement à travers ses chantiers stratégiques visant la diversification des services postaux et de messageries, avec comme objectif affiché de faire de l’opérateur public un acteur essentiel dans le e-commerce.

Ainsi, les autorités compétentes vont élaborer et signer un nouveau contrat-programme entre l’Etat et le Groupe Barid Al Maghrib pour la période 2023-2025, note-t-on. «Il s’agira également de l’élaboration et de l’exécution d’un plan de développement pour le groupe s’étalant sur les trois prochaines années. Plus loin encore, le ministère de l’Industrie et du commerce annonce la mise en place et la généralisation progressive d’une plateforme de commerce électronique destinée aux artisans, dans le cadre du projet Tassdir Sahel», indique-t-on aussi. Aujourd’hui Le Maroc rappelle de même que les responsables comptent mettre en œuvre le projet de jumelage avec l’Union européenne (UE), ajoutant que l’année 2022 a été marquée par la signature d’un contrat entre le ministère de l’Industrie et du commerce et l’UE, visant notamment à l’accompagnement et la création d’un observatoire du marché de la messagerie et de la poste, le soutien à la création d’un médiateur postal et, enfin, le renforcement des capacités institutionnelles pour l’organisation du secteur de la messagerie.