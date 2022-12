© Copyright : Chaabi Lil Iskane

Suite à la réussite de la commercialisation de la première tranche de son projet «Dyar Al Bahia», Chaabi Lil Iskane annonce le lancement commercial de la seconde tranche de ce projet de logement intermédiaire.

Situé dans un emplacement stratégique, à dix minutes de Hay Riad et de Harhoura, sur l'avenue Lalla Meryem, en direction du quartier d’Al Massira 2, le programme immobilier «Dyar Al Bahia» de Chaabi Li Iskane avance à toute vitesse. La première tranche du projet a connu un franc succès commercial et se trouve actuellement dans la phase des finitions.

Les appartements de «Dyar Al Bahia» sont conçus de manière à optimiser tous les espaces: des pièces à vivre lumineuses, fonctionnelles et agréables.

Suite à la réussite de la commercialisation de la première tranche, le mois d’octobre dernier a été caractérisé par le lancement commercial de la seconde tranche, qui se compose d’immeubles résidentiels sur quatre étages proposant des appartements de 3 à 4 pièces avec une cuisine équipée, des places de parkings au sous-sol, des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des équipements sociaux. Un projet mixte, dans un quartier dynamique et prisé, avec nombreux espaces verts.

Le programme s’inscrit dans la stratégie commerciale de Chaabi Lil Iskane, qui a pour objectif de proposer des logements à l’image des usages de la classe moyenne, conciliant prestations de qualité et prix compétitifs, pour faciliter l’accès à la propriété de cette catégorie.

Chaabi Lil Iskane est une filiale spécialisée dans la promotion immobilière du groupe Ynna Holding, premier acteur immobilier marocain disposant d’un savoir-faire de plus de 75 ans dans ce domaine, et qui œuvre dans le secteur de l’immobilier résidentiel, commercial et tertiaire.

Chaabi Lil Iskane commercialise actuellement plus de 20 projets à travers différentes villes du Royaume.