En réaction à la récente suspension des droits de douanes sur l’importation des graines oléagineuses et de certaines huiles brutes, l'Association professionnelle des fabricants d'huile au Maroc (APFHM) a salué l’effort du gouvernement pour soutenir le secteur, assurant néanmoins que l’impact de cette décision demeure «minime».

«Actuellement, 80% des importations du Maroc en huiles brutes et graines oléagineuses sont assujetties à 0% de droits de douane, en provenance des pays signataires des accords bilatéraux comme l’Europe et les Etats Unis. Le reste des importations (20%) proviennent essentiellement des pays comme l’Argentine ou l’Ukraine avec des droits de douane de 2,5%», explique l’APFHM dans un communiqué, ce jeudi 9 juin 2022.

Toutefois, «la récente décision sur la suspension des droits de douane pour les graines et huiles importées est louable, et reflète justement l’engagement continu du gouvernement envers le secteur des oléagineux», indique l’APFHM dans ce même communiqué, qui fait suite à la décision du gouvernement de suspendre les droits d'importation applicables aux graines oléagineuses et les huiles brutes de tournesol, de soja et de colza, depuis le 3 juin 2022.

A cet égard, l’APFHM a tenu à saluer les efforts fournis par le gouvernement pour soutenir le secteur, face à la flambée des cours des matières premières sur le marché international.

L’Association professionnelle assure néanmoins que dans le contexte actuel de hausse continue des cours des matières premières l’impact de la suspension des droits de douane demeure «minime».

Les fabricants d’huiles au Maroc insistent donc sur le besoin de soutenir la production locale, afin de garantir la souveraineté alimentaire nationale et minimiser au mieux l’impact de la conjoncture sur le consommateur.

«L’avenir du Maroc passe par une souveraineté nationale en termes de culture des graines oléagineuses. L’APFHM travaille conjointement avec le gouvernement pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer une meilleure production locale de graines oléagineuses. A terme, nous pensons que c’est le seul moyen pour protéger le Maroc contre la flambée des prix à l’international», précise l’association.