Kiosque360. En 2022, l’administration des douanes et des impôts indirects table sur un record qui dépasse les recettes de l’année précédente, mais également les prévisions de la loi de finances. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

En 2021, les recettes douanières ont atteint 111,2 milliards de dirhams, soit une progression de 10,1 milliards de dirhams par rapport à 2019, selon le rapport d’activité de l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), rapporte La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

En 2022, l’Administration douanière table sur un nouveau record, qui dépasserait les recettes de l’année précédente et même les prévisions de la Loi de finances de l’année en cours. Pour sa première loi de finances, le nouveau gouvernement s’attendait à 117,7 milliards de dirhams. «Nous serons largement au-delà», annonce une source interne dans les colonnes de l’hebdomadaire.

Cette tendance à la hausse est due notamment à l’inflation accentuée en 2022, explique La Vie Éco. En effet, la majorité des droits et taxes sont calculés sur la base des prix et du coût du fret. Ainsi, la hausse des deux facteurs engendre une augmentation des recettes, poursuit l’hebdomadaire.

Outre l’inflation, la tendance à la hausse concernant les recettes s’explique également par la poursuite de la reprise de la quasi-majorité des secteurs productifs, qui se matérialise par la hausse des importations, conjuguée à un effort de contrôle, précise La Vie Éco.

Par ailleurs, les données de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) précisent que les recettes en droits et taxes additionnels se sont élevées à plus de 5,39 milliards de dirhams en 2021. Il s’agit d’une augmentation de 21% par rapport aux réalisations de 2020. Dans ce sens, les recettes relatives aux redressements suite au contrôle de la valeur constituent la source principale d’alimentation de ces recettes à hauteur de 75%, indique l’ADII dans son rapport d’activité de l’exercice 2021, cité par l’hebdomadaire.

Quant aux recettes générées suite au Contrôle a posteriori (CAP), elles ont atteint 837 millions de dirhams, représentant 15,51% des recettes additionnelles en enregistrant une augmentation de 190% comparativement à 2020. Le contrôle immédiat hors contrôle de la valeur a généré pour sa part un montant de 415 millions de dirhams, soit 7,71% des recettes additionnelles, en augmentation de 184% par rapport à 2020.

Comme prévu, la fermeture des frontières a impacté, quant à elle, les recettes liées au contrôle des voyageurs, qui ont poursuivi leur trend baissier pour la 2e année consécutive pour s’établir à 49 millions de dirhams, en repli de 21% par rapport à 2020 et de 64% par rapport à 2019.