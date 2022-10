© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

VidéoDes produits des terroirs de l'Oriental sont cette année encore exposés à la dixième édition du Village solidaire, depuis le 7 octobre dernier. Un évènement qui se tient jusqu'au 11 octobre, à Madagh, dans la province de Berkane, sous le thème des «Marocains du Monde: un pilier fondamental pour le développement de l’économie sociale».

Marouane Al Moutawakil, membre de la Fondation Al Moultaqa, organisatrice de cette exposition de produits des terroirs issus de l'Economie sociale et solidaire, a expliqué que le Village solidaire permettait aux coopératives de commercialiser leurs produits, dont des extraits de plantes, des huiles cosmétiques, différentes variétés de dattes, diverses sortes de miels, de même que d’autres produits des terroirs de la région de l’Oriental.

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement qui a cours depuis le 7 octobre dernier, et qui se poursuivra jusqu'à demain, 11 octobre 2022, a lieu au moment où se tient la 17e Rencontre mondiale de la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et celle de la fondation Al Moultaqa, en partenariat avec le Centre Euro-Méditerranéen pour l'Etude de l’Islam actuel (CEMEIA). Des spécialistes, des chercheurs, des ouléma et des soufis marocains et étrangers, ainsi que les représentants de plusieurs associations et coopératives de la région de l’Oriental, y participent.

Au cours de la cérémonie d’ouverture de cette nouvelle édition du Village solidaire, Mounir El Kadiri Boudchich, directeur de cet évènement, a insisté sur toute l’importance qu’accorde le Roi Mohammed VI aux Marocains du monde, et a rappelé que dans son discours, prononcé le 20 août 2022, à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le souverain a évoqué le statut particulier des MRE et la nécessité de les impliquer dans le processus de développement du pays.

Mounir El Kadiri Boudchich a aussi lancé un appel à un soutien aux coopératives, afin de surmonter les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Il a aussi expliqué que la Fondation Al Moultaqa mettait à la disposition des membres de ces coopératives une aide, afin de leur permettre d'améliorer leurs performances dans la gestion et la commercialisation de leur production.

Le choix de la thématique de cette rencontre permet aussi, a-t-il affirmé, de rendre hommage aux Marocains du monde, et de valoriser leur rôle important dans le développement économique du pays.

La Fondation Al Moultaqa organise aussi des ateliers, afin d'initier les responsables des coopératives à différentes techniques de production, mais aussi à la commercialisation de leurs produits (y compris sur Internet), ce qui leur permet d'améliorer leur rendement, dans un contexte post-crise.