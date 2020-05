© Copyright : DR

Dans le cadre du deuxième cycle de conférences «Digital Act by inwi» sur l’inclusion numérique, l’opérateur télécom organise un webinar sous le thème «La cyber-sécurité des utilisateurs à l’heure du télétravail».

Prévu le mardi 19 mai prochain à 12h00 (GMT), le webinar sera animé par Philippe Humeau, expert en sécurité informatique et fondateur de NBS System, le leader français de l’hébergement e-commerce et de la haute sécurité. Son «Benchmark des solutions e-commerce», qui analyse en détail 15 solutions, a été lu par plus de 60.000 personnes dans le monde.

Philippe Humeau est aussi le co-designer de Cerberhost, la solution de très haute sécurité de NBS System. Depuis 2019, il s’est lancé dans une nouvelle aventure: un firewall partagé en SaaS, CrowdSec, le Waze de la sécurité.



Organisé en partenariat avec l’Agence de développement du digital (ADD), le webinar connaîtra également la participation de Sophia Khaldane, senior ICT Business development manager chez inwi.