Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Kiosque360. Parmi les mesures phares de l’accord social conclu ce 30 avril, l’augmentation du SMAG et son alignement sur le SMIG à horizon 2028. Un objectif de la Génération Green 2020-2030 est désormais atteint. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Selon le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, l’augmentation du salaire minimum agricole garanti au Maroc (SMAG) et son alignement sur le salaire minimum dans les autres secteurs figurent parmi les principaux objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, deuxième volet du Plan Maroc Vert.

C’est désormais chose faite depuis la signature de l’accord social, le 30 avril dernier, conclu entre le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syndicales les plus représentatives, rappelle La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Cet accord prévoit en effet l’augmentation du SMAG de 10% à partir de septembre 2022, dans la perspective de l’aligner sur le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales à l’horizon 2028.

Selon le ministre, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) s’engage dans le cadre de cet accord à concrétiser l’augmentation du SMAG en respectant le calendrier convenu, s’inscrire dans la conclusion des conventions collectives de travail.

Comme le rapporte La Vie Éco, la COMADER s’engage également à poursuivre les efforts pour déclarer les salariés auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et respecter les libertés et droits syndicaux. Pour Mohamed Sadiki, la stratégie Génération Green 2020-2030 donne la priorité à l’élément humain dans l’ambition de faire émerger une classe moyenne agricole à travers l’amélioration des revenus des agriculteurs et leur développement social.

Toujours selon le ministre de l’Agriculture, son département oeuvre de concert avec les autres départements ministériels concernés dans le cadre des programmes, dialogues et rencontres qui visent à améliorer les conditions de travail de cette catégorie et leur faire jouir de l’ensemble de ses droits.