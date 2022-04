© Copyright : DR

Chakib Alj, président de la CGEM, a souligné que l’accord social signé ce samedi 30 avril 2022, entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, représente une «avancée importante», car il s’agit du premier accord social qui prévoit un agenda précis de concrétisation des engagements pris par l'ensemble des parties.

Dans un message adressé ce samedi aux membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj s’est félicité de la signature d'une charte sociale pour institutionnaliser le dialogue social et d’un accord social tripartite et ce, après plusieurs rounds de négociation.

«Ce nouvel accord, qui se veut équilibré, a été conçu dans le cadre d'une démarche sérieuse, responsable et citoyenne, prenant en considération les impacts du contexte actuel de crise mondiale sur le pouvoir d’achat du citoyen marocain et les contraintes de compétitivité des entreprises», a indiqué le président de la CGEM.

Selon Chakib Alj, cet accord représente, pour les trois parties prenantes, une «avancée importante», car il s’agit du premier accord social qui prévoit un agenda précis de concrétisation des engagements pris par l'ensemble des parties et un conditionnement, «ce qui constitue un gage du respect des promesses en faveur de l’évolution de notre législation sociale, du renforcement de notre tissu économique et de la promotion de l’inclusion sociale».

Ainsi, a ajouté le patron des patrons, l'accord social prévoit notamment une première augmentation du SMIG de 5% au 1er septembre 2022, avec un report d’application pour l’écosystème du tourisme; et une seconde augmentation du SMIG de 5%, conditionnée par le respect des 2 engagements suivants.

- La promulgation de la loi portant sur l’exercice du droit de grève au 1er janvier 2023

- L’amendement du Code du travail au 1er juillet 2023, à travers la promulgation d’un texte de loi prenant en considération les attentes du secteur privé relatives, notamment à la flexibilité responsable.

L’accord prévoir également la prise en charge par l’Etat du coût financier engendré par la correction des salaires de référence pour le calcul de la pension des futurs retraités dont les revenus ont été impactés par la pandémie.

Il prévoit également le lancement d’une réforme des systèmes de retraite avec deux pôles distincts, privé et public, la mise en place d’un ensemble de mesures favorisant la promotion du travail de la femme (avec la prise en charge par l’Etat de l’impact financier), la mise en place d’un ensemble d’avantages visant à encourager les entreprises à la signature de conventions collectives (avec la prise en charge par l’Etat de l’impact financier), ainsi que l’engagement de préservation d’un climat de paix sociale par les centrales syndicales en contrepartie des avancées sociales accordées.

«Nous tenons à saluer la démarche constructive, concertée et participative du chef du gouvernement et de ses ministres, qui ont conditionné la mise en application de cet accord à un engagement sur l’application totale et non partielle des engagements pris et à la formalisation d’un calendrier qui fixe la date limite de chaque engagement», a conclu Chakib Alj.