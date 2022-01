© Copyright : Brahim Moussaaid / le360 (capture image vidéo)

Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra vient de lancer, en la présence d’ambassadeurs de pays étrangers accrédités au Maroc, le défi de surclasser la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en devenant d’ici quelques années la deuxième place économique du Maroc, derrière Casablanca-Settat.

Cet ambitieux objectif d'une plus grande attractivité territoriale a été présenté par Rachid El Abdi, président, élu du Parti Authenticité et Modernité (PAM) du Conseil de la région de Rabat -qui regroupe sept provinces-, lors d’un débat organisé par la Fondation diplomatique de la capitale, avec la participation d’une trentaine d’ambassadeurs représentants au Maroc de pays d’Afrique, d’Amérique, dont les Etats-Unis, mais aussi d’Europe et d’Asie, dont des pays du monde arabe.

Rachid El Abdi a décliné, très en détails, les opportunités d’investissement offertes par la région de Rabat-Salé-Kénitra, et a invité les hommes d’affaires étrangers à consolider les investissements régionaux, avec comme credo le principe «gagnant-gagnant».

Pour atteindre cet objectif, Rachid El Abdi a rappelé la récente mesure incitative décidée par le Conseil de la région, consistant à créer un fonds de 1,2 milliard de dirhams dédié à l’appui aux investissements productifs. Il a aussi annoncé la création d’un technopark à Sidi Kacem, spécialisé dans l'industrie agro-alimentaire, d’une Zone industrielle à Sidi Slimane, le doublement de la route Kénitra-Sidi Kacem, ainsi que d’autres projets de valorisation à Khémisset, à Témara et à Skhirat, afin de «tirer la région vers le haut».

«Nous aspirons à faire de la région de Rabat la deuxième place économique du Royaume, après celle de Casablanca», a affirmé Rachid El Abdi. «Nous oeuvrons aussi pour atteindre une décentralisation élargie et ce, en parfaite harmonie avec le Wali de la région de Rabat (Mohamed El Yaâcoubi, Ndlr)», a-t-il souligné.

Interrogés par Le360, plusieurs ambassadeurs, dont le chargé d’affaires des Etats-Unis, David Greene, ont vanté les atouts de la capitale «ville lumière, capitale de la culture».

L’ambassadeur de Pologne, Krzysztof Karwowski, en poste au Maroc depuis quelques mois, a exprimé son admiration quant aux potentialités culturelles, touristiques et économiques dont dispose Rabat et sa région, une agglomération où vivent environ cinq millions d’habitants.